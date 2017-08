Plötzlich: Bundesaußenminister Gabriel reist in die USA - Treffen mit Tillerson und Kissinger

Quelle: www.globallookpress.com Gabriel trifft Tillerson und Kissinger

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bricht am Montagabend überraschend nach Washington auf, um seinen Amtskollegen Rex Tillerson zu treffen. In dem kurzfristig vereinbarten Gespräch soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um den NATO-Einsatz in Afghanistan, den Atom-Streit mit Nordkorea, die Sanktionen gegen Russland, das Atom-Abkommen mit dem Iran und die Lage in dem von seinen Nachbarländern isolierten Golf-Emirat Katar gehen.