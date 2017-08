Vietnamesische Fluggesellschaft: Flugroute nach Jakarta für Bikini-frei erklärt

Nachdem die indonesischen Behörden Besorgnis über die in Bikinis bekleideten VietJet-Flugbegleiterinnen geäußert hatten, hat das vietnamesische Luftfahrtunternehmen versprochen, alle Stewardessen, die bei der neuen Flugroute von Ho-Chi-Minh-Stadt in die indonesische Hauptstadt Jakarta tätig sein werden, mit anständiger Kleidung zu versehen.

Die Billigfluglinie Vietjet erlangte enorme Beliebtheit im Jahre 2012, als die in Bikinis bekleideten Schönheitsköniginnen an Bord eines Flugzeugs, das von der vietnamesischen Hauptstadt in die Küstenstadt Nha Thang flog, mitten im Flug einen Tanz aufführten.

Die Fluglinie wurde mit rund 880 US-Dollar für den nicht genehmigten PR-Trick bestraft. Immer noch benutzt die Fluggesellschaft das Image der mit Bikini bekleideten Flugbegleiterinnen für Werbezwecke.

Als die vietnamesische Fluggesellschaft ihre Pläne über die Einrichtung einer neuen Flugverbindung nach Indonesien ankündigte, löste dies große Besorgnis in dem konservativen muslimischen Land aus. Der stellvertretende Direktor für Handelsfragen der Fluglinie versicherte aber, dass alle Flugbegleiterinnen vollständig bekleidet sein werden. Außerdem soll den muslimischen Fluggästen nach islamischem Glauben erlaubtes Essen angeboten werden.

