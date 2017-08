Gaswolke verursacht bei Hunderten Briten brennende Augen und gereizte Atemwege [VIDEO, FOTOS]

Quelle: Reuters

Eine mysteriöse Gaswolke hat an der britischen Kanalküste bei Hunderten Menschen brennende Augen und gereizte Atemwege verursacht. Etwa 150 Menschen wurden am Sonntagabend in einem Krankenhaus in der Stadt Eastbourne behandelt, nachdem sie am Strand mit dem Gas in Kontakt gekommen waren, teilte die Polizei in der südenglischen Grafschaft East Sussex am Montag mit. Sie ging davon aus, dass noch Hunderte weitere Menschen betroffen waren.