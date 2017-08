Kolumbianische Farc-Rebellen eröffnen Parteigründungskongress

Kolumbiens linke Guerillaorganisation Farc geht nach über 50 Jahren bewaffnetem Kampf in die Politik. Die Rebellen eröffneten am Sonntag den Kongress, aus dem in der kommenden Woche ihre politische Partei hervorgehen soll.