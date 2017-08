Ägypten öffnet kurzfristig Grenzübergang nach Gazastreifen

Ägypten hat den seit Monaten blockierten Grenzübergang zum palästinensischen Gazastreifen für zwei Tage geöffnet. Den Rafah-Übergang dürfen allerdings nur Pilger und Studenten passieren. Eine weitere Ausnahme sind humanitäre Fälle. Die kurzfristige Öffnung des Grenzübergangs gehöre laut Medienberichten zu den Vereinbarungen zwischen der Hamas und dem ägyptischen Geheimdienst, deren Ziel es sei, die Lebensbedingungen in dem weitgehend isolierten Küstenstreifen zu erleichtern.

Rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens leben bereits seit Jahren mit ständigen Stromausfällen. Seit der letzten Zeit gibt es nur noch wenige Stunden am Tag Elektrizität. Israel hat auf Wunsch des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas Stromlieferungen an den Gazastreifen weiter gekürzt. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen der Fatah-Organisation von Mahmud Abbas und der in Gaza herrschenden Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird. Israel hat eine Blockade über den Küstenstreifen verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird. (dpa)

Mehr lesen: Gaza: Kino öffnet erstmals seit 30 Jahren wieder