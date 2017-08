Autobahnpolizei entdeckt bei Osnabrück sieben Kilogramm Kokain

Zum dritten Mal innerhalb einer Woche hat die Autobahnpolizei Osnabrück bei einer Fahrzeugkontrolle mehrere Kilogramm Drogen entdeckt. Den Beamten fiel am Samstag gegen 02.30 Uhr ein Daimler mit tschechischer Zulassung auf, der auf der A 30 in Richtung Hannover unterwegs war. Im Laufe der Kontrolle verstrickte sich der 50-jährige Fahrer aus Tschechien in Widersprüche, sodass die Polizisten den Wagen genauer unter die Lupe nahmen.