Mehrere Alpinisten sterben bei zwei Unfällen in Österreich und Italien

Quelle: Reuters

Am Sonntag sind in Österreich und Italien mindestens sieben Bergsteiger tödlich verunglückt. In den österreichischen Alpen kamen nach Angaben der Nachrichtenagentur APA fünf Gipfelstürmer am Berg Gabler nahe der Ortschaft Krimml ums Leben. Ein Bergsteiger wurde schwer verletzt. Die Nationalitäten der Verunglückten sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Fünf Rettungshubschrauber waren im Einsatz.