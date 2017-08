Deutsche stirbt nach Anschlag in Barcelona: Zahl der Opfer steigt auf 16

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Eine 51-jährige Deusche, die bei dem Anschlag in Barcelona schwer verletzt worden war, starb an diesem Sonntag im Hospital del Mar. Somit stieg die Zahl der Opfer auf 16. Nach dem Tod der Deutschen werden nach Angaben der zuständigen Behörden noch weitere 24 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Fünf von ihnen schweben noch in Lebensgefahr.