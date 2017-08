Tropensturm "Harvey" fordert in Texas mindestens zwei Menschenleben

Mindestens zwei Menschen sind infolge der starken Unwetter im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen. Der Hurrikan "Harvey" wurde zwar zum Wirbelsturm herabgestuft, doch seine Folgen blieben auch am Wochenende dramatisch: Nach einem ersten Toten in der Küstenstadt Rockport bestätigte die Polizei, dass ein weiterer Mensch bei Überschwemmungen in der Millionenstadt Houston ums Leben gekommen war.