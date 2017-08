US-Boxer Floyd Mayweather gewinnt seinen 50. Karriere-Kampf

Quelle: Reuters

US-Boxer Floyd Mayweather hat den mit mehreren hundert Millionen US-Dollar dotierten Kampf gegen den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor für sich entschieden. Der 40 Jahre alte Sportler gewann den Schlagabtausch am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas durch technisches K.o. in der zehnten Runde. Durch den Sieg blieb Floyd Mayweather auch im 50. Kampf seiner einzigartigen Profikarriere unbesiegt.