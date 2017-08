Gaza: Kino öffnet erstmals seit 30 Jahren wieder

Quelle: Reuters Gaza: Kino öffnet erstmals seit 30 Jahren wieder

Rund 300 Einwohner des palästinensischen Gaza haben am Samstag erstmals seit 30 Jahren wieder einen Film in einem Kino gesehen. Das älteste Lichtspielhaus der Stadt – "Samer" – öffnete nur für diese eine Nacht wieder seine Türen. Auf dem Programm stand eine Dokumentation über palästinensische Häftlinge in Israel. Der Streifen „Zehn Jahre“ war komplett in Gaza gedreht worden.