US-Polizei erschießt Frau mit Selbstmordabsicht

Quelle: www.globallookpress.com US-Polizei erschießt Frau mit Selbstmordabsicht (Symbolbild)

Eine SWAT-Einheit hat am Samstag im US-Bundesstaat Florida eine bewaffnete Frau erschossen, die sich das Leben nehmen wollte. Die Suizidgefährdete verschanzte sich zwar in ihrer Wohnung, blieb jedoch eine Zeit lang mit der Polizei in Kontakt. Als sie sich nicht mehr meldete, beschloss die Spezialeinheit, das Apartment zu stürmen. Es fielen Schüsse und die Frau wurde getötet.