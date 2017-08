London findet Gespräche über EU-Austritt und neue Partnerschaft untrennbar

Quelle: Reuters

Die britische Regierung drängt auf gleichzeitige Gespräche über den EU-Austritt des Landes und ein künftiges Abkommen mit der Europäischen Union. Brüssel solle mehr "Flexibilität" zeigen, heißt es in einer Mitteilung des Brexit-Ministeriums am Sonntag. Die in der vergangenen Woche von London vorgelegten Positionspapiere würden zeigen, wie Gespräche über den Austritt und die künftige Partnerschaft untrennbar miteinander verbunden seien.