Libanon stoppt Anti-IS-Operation an Syriens Grenze

Quelle: Reuters Libanon stoppt Anti-IS-Operation an Syriens Grenze

Die libanesische Armee hat ihre Offensive auf die Stellungen der Terrororganisation "Islamischer Staat" an der Grenze zu Syrien vorübergehend eingestellt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das einheimische Militär. Die um 7:00 Uhr in Kraft getretene Feuerpause soll Verhandlungen über das Schicksal der gefangengenommenen libyschen Soldaten in die Wege leiten.