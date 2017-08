IS bekennt sich zur Messerattacke auf Soldaten in Brüssel

Quelle: Reuters IS bekennt sich zur Messerattacke auf Soldaten in Brüssel

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat sich zu der Messerattacke auf Soldaten in der Brüsseler Innenstadt bekannt. Ein «Soldat» des IS habe den Angriff ausgeführt, teilte das IS-Sprachrohr Amak am Samstag im Internet mit. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen IS-Kanäle verbreitet.