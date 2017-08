Buhrufe gegen Spaniens König und Regierungsvertreter bei Anti-Terror-Demo in Barcelona

Quelle: Reuters

Zusammen mit dem spanischen König Felipe VI. und Ministerpräsident Mariano Rajoy haben Hunderttausende Menschen in Barcelona nach den Anschlägen vor anderthalb Wochen ein Zeichen gegen Terror und Gewalt gesetzt. Unter dem Motto "Ich habe keine Angst" zogen die Demonstranten am Samstag durch die Straßen der katalanischen Metropole. Die Stadtpolizei sprach von einer halben Million Teilnehmern an der Großdemonstration.