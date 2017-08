Türkischer Oppositionsführer fordert bei "Gerechtigkeitskongress" mehr Demokratie

Zum Beginn eines mehrtägigen überparteilichen "Gerechtigkeitskongresses" hat der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu vor über 10.000 Teilnehmern mehr Demokratie in seinem Land gefordert. "Wir wollen keine Spannungen, keinen Streit. Wir wollen in unserem eigenen Land in Ruhe und Frieden leben. Wir wollen eine gerechte Türkei", erklärte der CHP-Chef am Samstag im westtürkischen Canakkale.