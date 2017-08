Mindestens drei indische Polizisten sterben bei Angriff auf Revier in Kaschmir

Quelle: Reuters

Am frühen Samstagmorgen haben mehrere Kämpfer ein Polizeirevier in der Stadt Pulwama im nordindischen Bundesstaat Jammu und Kashmir überfallen. Gegen 04:30 Uhr Ortszeit drangen die Terroristen in eines der Gebäude ein und eröffneten das Feuer. Darüber hinaus zündeten sie mehrere Handgranaten.