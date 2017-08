Mindestens zehn Tote bei Militäreinsatz in Somalia

In Somalia sind bei einem gemeinsamen Angriff der Regierungsarmee und des US-Militärs auf einen bis vor kurzem von der Islamistenmiliz Al-Shabaab gehaltenen Ort mindestens zehn Menschen getötet worden. Der Angriff sei am frühen Freitagmorgen auf eine Farm in der Nähe des Ortes Bariiere erfolgt, gab der stellvertretende Gouverneur der Region, Ali Nor Mohamed, bekannt.