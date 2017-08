Finnische Tierschützer fordern Schließung der Farm, wo Polarfüchse an Übergewicht sterben

Finnische Tierschützer aus der Organisation Oikeutta Eläimille haben in einer Farm Polarfüchse entdeckt, die an Übergewicht sterben. Als die Volontäre arme Tiere sahen, waren sie schockiert. Manche Füchse sind so fett, dass sie kaum etwas sehen können. Die Tiere verlieren auch die Möglichkeit, sich selbständig zu bewegen. Sie wiegen bis zu 20 Kilo – um das Fünffache mehr, als im normalen Zustand.