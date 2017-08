Drogenschmuggler schluckt ein Kilo Heroin vor Flug nach Spanien

Vor einem geplanten Flug nach Spanien hat ein Drogenkurier ein Kilogramm Heroin geschluckt. Dem Zoll am Flughafen Frankfurt fiel der 49-jährige Nigerianer auf – er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Der Mann war zuvor aus Kenia kommend in Frankfurt gelandet.