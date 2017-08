Mit den Jahren nur besser: 6.000 Jahre alter Wein auf Sizilien entdeckt

Auf Sizilien haben Experten der Universität von South Florida in einem 6.000 Jahre alten Krug Spuren von Wein gefunden. Das Gefäß mit dem uralten Wein befand sich in einer Erdhöhle im Berg Monte Kronio. Die im Krug gefundenen Salze und Äther der Weinsäure zeugen davon, dass die Weinproduktion im Süden Italiens schon in der Kupferzeit, das heißt im vierten Jahrtausend vor Christus, begann.