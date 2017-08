Twittert der Kerl etwa? - Indianer mit iPhone auf Freske aus dem Jahr 1937 abgebildet

Auf der Freske "Mr. Pynchon und Besiedlung von Springfield" des italienischen Malers Umberto Romano, die im Jahr 1937 geschaffen wurde, haben Internetnutzer ein Smartphone entdeckt. Auf dem Gemälde ist der englische Siedler William Pynchon in Nordamerika dargestellt. Neben ihm ist ein Indianer in traditioneller Kleidung und mit Federn im Haar zu sehen, der einen viereckigen Gegenstand in der Hand hält, der einem iPhone ähnelt.