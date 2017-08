Taiwan startet ersten Satellit ins Weltall [VIDEO]

Quelle: www.globallookpress.com Falcon 9-Rakete mit FormoSat-5 an Bord vor dem Start

Taiwan hat seinen ersten selbstgebauten Satelliten erfolgreich ins All geschickt. „Taiwan ist in eine neue Ära der nationalen Weltraumtechnologie eingetreten“, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Wissenschaft und Technik am Freitag (Ortszeit). Eine Falcon 9-Rakete des privaten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX war mit dem Satelliten an Bord am Donnerstag von einem Raketenstartplatz in Kalifornien (USA) gestartet.