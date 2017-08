Online-Dealerbande in Ansbach gefasst – 46,8 kg Rauschgift und 30.000 Ecstasy-Pillen sichergestellt

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Rauschgift per Post: Nach umfangreichen Ermittlungen ist eine international operierende Drogenhändlerbande aufgeflogen, die ihre Geschäfte online betrieb - im Darknet. Die Ermittler gehen davon aus, dass drei Rauschgifthändler in Hunderten Fällen Drogen in Postpaketen an ihre Kunden in Deutschland und im Ausland verschickten. Gegen die Dealer sowie drei Abnehmer aus Mittelfranken und Dortmund wurden Haftbefehle erlassen.