Wegen Frost und Hitze: Historisch schlechte Weinernte in Frankreich erwartet

Widrige Wetterverhältnisse dürften Frankreichs Winzern das Geschäft in diesem Jahr vermiesen. Das Landwirtschaftsministerium rechnet mit einer „historisch“ niedrigen Weinproduktion, wie es am Freitag in Paris mitteilte. Die Ernte könnte Schätzungen des Ministeriums zufolge um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen. Die erwartete Produktion von 37,2 Hektolitern Wein wäre somit geringer als die von 1991.