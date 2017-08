UNO bittet um Waffenpause für Evakuierung von Rakka

Die Vereinten Nationen haben die kriegsführenden Parteien in Syrien zu einem Stopp der Kampfhandlungen in Rakka aufgefordert, damit Zivilisten aus der IS-Hochburg fliehen können. Die Terrororganisation Islamischer Staat nutze die Bevölkerung als menschliche Schutzschilde, sagte UN-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland, am Donnerstag in Genf.