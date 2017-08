Missglückter Scherz: Bürgermeister von Florenz ruft "Allahu Akbar" [VIDEO]

Quelle: Reuters Missglückter Scherz: Bürgermeister von Florenz ruft "Allahu Akbar"

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nadella, rief seinem venezianischen Amtskollegen, Luigi Brugnaro, die Worte "Allahu Akbar". Das passierte am Rande eines Treffens in der italienischen Stadt Rimini, bei dem unter anderem die Terrorismusbekämpfung besprochen wurde. Da erklärte Brugnaro, dass jeder, der auf dem Markusplatz in Venedig "Allahu Akbar" ausschreit, erschossen wird.