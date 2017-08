Präsidentenfinsternis: Donald Trump verdeckt Barack Obama auf Twitter

Der 45. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag in seinem Twitter-Profil eine Collage geteilt, in der er buchstäblich seinen Amtsvorgänger Barack Obama überschattet. Das Tetraptychon stammt von einem Fan des Republikaners und spielt auf die totale Sonnenfinsternis an, die in 14 US-Bundesstaaten am Montag zu beobachten war. Die vier Bilder sind mit der Unterschrift "Die allerbeste Eklipse" versehen.