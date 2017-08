Östliches Wirtschaftsforum: Wladiwostok empfängt Geschäftsleute und Investoren aus aller Welt

Quelle: Sputnik Östliches Wirtschaftsforum: Wladiwostok empfängt Geschäftsleute und Investoren aus aller Welt

Am 6. und 7. September 2017 findet im russischen Wladiwostok das III. Östliche Wirtschaftsforum statt. Nun ist das Programm der Veranstaltung auf der Webseite des Organisationskomitees veröffentlicht worden. Obwohl der Schwerpunkt des Forums im handelswirtschaftlichen Bereich liegt, werden in diesem Jahr auch das Gesundheitswesen, die Energiewirtschaft, der Städtebau und das Verkehrswesen in der Region zur Sprache kommen.