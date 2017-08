Feierkönigin gesucht: Beruflich feiern gehen und 21,500 Euro pro Jahr verdienen

Das britische Unternehmen HenHeaven, das sich auf Freizeitgestaltung spezialisiert, sucht einen Vollzeitmitarbeiter oder -mitarbeiterin, der oder die bereit ist, Partys rund um den Globus zu besuchen. Der berufsmäßige Partygast soll nicht nur die Kunst des Feierns beherrschen, sondern auch imstande sein, Videos für eigenen YouTube-Kanal aufzunehmen.

HenHeaven sucht eine Person, die keine Angst vor dem Auftreten vor einer Videokamera hat. Außerdem soll der Bewerber oder die Bewerberin so richtig Party machen können. Dafür braucht der Kandidat keine berufliche Erfahrung vorzuweisen, muss aber mit Begeisterung an die Arbeit herangehen und unwiderstehliches Charisma besitzen. Die Firma ist bereit, dem Berufspartygast 21.500 Euro pro Jahr zu zahlen. Diejenigen, die sich um die Stelle bewerben möchten, sollen ein kurzes Video aufnehmen, in dem sie erklären, was sie für den Job besonders geeignet macht.

