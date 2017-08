Sesamstraße bringt Kindern Despacito bei: Quietscheentchen-Parodie [VIDEO]

Die US-Ausgabe der Kindersendung Sesamstraße hat den Sommerhit Despacito in einer Parodie mit einem Quietscheentchen aufgegriffen. „El Patito“ (Das Entchen) heißt der Titel, in dem Ernie zur Melodie des Hits eine Ode an sein geliebtes Spielzeug singt. Das zweisprachige Zottelmonster Rosita liefert einige Zeilen auf Spanisch. Selbst Ernies mürrischer Freund Bert kann der Melodie nicht entkommen, als er am Ende summt und sagt: “Hey, dieser Song ist eigentlich ziemlich griffig.“