"Islamischer Staat" droht Spanien mit neuen Terroranschlägen [VIDEO]

Am Donnerstagmorgen hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" eine Video-Ansprache in sozialen Netzwerken veröffentlicht, in der sie Spanien erneute Anschläge androht. Darüber berichtete die Zeitung El Pais.