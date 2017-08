Erste UN-Vertreterin für Opfer sexuellen Missbrauchs ernannt

Nach wiederholten Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen Blauhelmsoldaten soll eine neue UN-Vertreterin Opfer bei der Aufarbeitung solcher Fälle unterstützen. Die Australierin Jane Connors wurde am Mittwoch zur ersten Anwältin für die Rechte der Opfer ernannt. Sie arbeitet derzeit für das Genfer Büro der bekannten, weltweit tätigen NGO Amnesty International.

Die Vereinten Nationen können Vorwürfe sexuellen Missbrauchs zwar untersuchen und die mutmaßlich verantwortlichen Blauhelme aus ihren Einsatzgebieten abziehen. Strafrechtliche Schritte einleiten können aber nur deren Heimatländer. Connors soll mit Regierungsbehörden, so genannten zivilgesellschaftlichen Gruppen und Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten, damit nationale Gesetze entsprechend umgesetzt werden, wie UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch in New York mitteilte.

Mehr lesen - Kongo zieht Blauhelme aus Zentralafrikanischer Republik ab

Guterres hatte bei seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn angekündigt, sexuellen Missbrauch durch Blauhelme ausmerzen zu wollen. Allein in der Zentralafrikanischen Republik hatten die UN vergangenen Dezember 41 mutmaßliche Täter ausgemacht und die Verantwortung für weitere Ermittlungen an Gabun und Burundi übergeben, die die betreffenden Soldaten entsandt hatten. Der Kongo hatte seine Blauhelme nach ähnlichen Vorwürfen abgezogen, auch auf Haiti gab es vergleichbare Vorwürfe. (rt deutsch/dpa)