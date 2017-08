Flüchtling aus Syrien entwickelt PC-Spiel über seine Flucht

Computerspieler stehen oft unter dem Verdacht der Realitätsflucht. Schließlich verbringen sie ihre Freizeit damit, sich in Fantasiewelten zu versenken. Einen anderen Weg geht das Spiel "Path Out" (übersetzt auf Deutsch in etwa: "Fluchtweg"). Statt mit ausgedachten Welten werden die Spieler mit einer knallharten Realität konfrontiert: In dem Spiel zeichnet der syrische Grafiker Abdullah Karam seine Flucht von Syrien nach Österreich nach.