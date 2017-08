Der russische Botschafter in Sudan ist tot aufgefunden

© Russisches Außenministerium Die sudanesische Hauptstadt Hartum.

Der russische Botschafter in Sudan Magrajas Schirinski ist in der Residenz in der sudanesischen Hauptstadt Hartum gestorben. Das teilte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Verweis auf das Russische Außenministerium mit. Die Einzelheiten sind bislang nicht bekannt.