Rosneft siegt mit Schadenersatzklage in Höhe von fast zwei Milliarden Euro

Quelle: Sputnik Rosneft siegt mit Schadenersatzklage in Höhe von rund zwei Milliarden Euro

Russlands größter Ölkonzern Rosneft hat vor Gericht eine milliardenschwere Schadenersatzklage gegen den Mischkonzern AFK Sistema durchgesetzt. Ein Schiedsgericht in Ufa, Hauptstadt der Teilrepublik Baschkortostan am Ural, sprach Rosneft am Mittwoch 136,3 Milliarden Rubel (1,95 Mrd. Euro) zu. Das meldete die Agentur Interfax.