Merkel: Abgeschottetes Amerika kann nicht großartig sein

Quelle: Reuters Merkel: Abgeschottetes Amerika kann nicht großartig sein

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen eine globale Abschottungspolitik der USA unter Präsident Donald Trump gewandt. "Ein Amerika, das sich um nichts in der Welt kümmert, sondern nur um sich selbst, wird kein großes und kein großartiges Amerika sein", sagte Merkel am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Handelsblatts in Berlin.