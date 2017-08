Finnische Polizei nimmt zwei weitere Terrorverdächtige fest

Die Polizei im finnischen Turku hat in Zusammenhang mit der Messerattacke vom Freitag zwei weitere Männer festgenommen. Die beiden werden verdächtigt, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Polizei. Darüber hinaus befinden sich drei weitere Männer wegen Verdachts auf Beihilfe in Untersuchungshaft.