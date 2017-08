Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu: Der Bürgerkrieg in Syrien ist faktisch gestoppt

Der Bürgerkrieg in Syrien ist faktisch gestoppt worden. Dies erklärte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einem Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen Yaqub as-Sarraf. Die beiden Minister besprachen am Rande des internationalen Rüstungsforums "Armee 2017" in Moskau auch eine mögliche Zusammenarbeit im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".