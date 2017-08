Prozess in Cottbus: Gescheiterter Kandidat will Apfelkönigin vom Thron stoßen

In der brandenburgischen Kleinstadt Guben ist das Ehrenamt als Apfelkönigin so beliebt, dass sogar vor Gericht um den Thron gestritten wird. Ein gescheiterter Apfelkönig-Kandidat einer brandenburgischen Kleinstadt hat vor dem Amtsgericht Cottbus in Guben am Dienstag den Vorwurf der Wahlmanipulation erhoben. Der 42-Jährige will mit seiner Klage erreichen, dass die amtierende Apfelkönigin von Guben abtreten muss und die Abstimmung für ungültig erklärt wird.