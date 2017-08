Venezolanische Richter bekommen Asyl in Chile

Chile hat fünf venezolanischen Richtern Asyl gewährt, die im Vormonat Zuflucht in der chilenischen Botschaft in Caracas gesucht hatten. "Wir haben die Regierung Venezuelas aufgefordert, ihnen freies Geleit für ihre Ausreise nach Chile zu gewähren", sagte am Dienstag der chilenische Außenminister Heraldo Muñoz.