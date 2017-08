Gesunkenes U-Boot: Frauenleiche an der Küste vor Kopenhagen ist vermisste schwedische Journalistin

Quelle: www.globallookpress.com Frauenleiche an der Küste vor Kopenhagen ist vermisste Journalistin Kim Wall

Bei der an der Küste vor Kopenhagen entdeckten Frauenleiche handelt es sich um die vermisste schwedische Journalistin Kim Wall. "Die DNA des Torsos stimmt mit der von Kim Wall überein", bestätigte die Kopenhagener Polizei am Mittwochmorgen über Twitter. Die 30-Jährige war letztmalig gesehen worden, als sie am 10. August an Bord eines U-Bootes des dänischen Ingenieurs Peter Madsen ging. Sie wollte eine Reportage über den U-Boot- und Raketenbauer schreiben.