Gattin des US-Finanzministers sorgt für Aufsehen wegen Hochnäsigkeit

Quelle: Reuters US-Finanzminister Steve Mnuchin und britische Schauspielerin Louise Linton (vorn)

Die Frau von US-Finanzminister Steve Mnuchin, die britische Schauspielerin Louise Linton, ist mit einer als anmaßend empfundenen Äußerung auf Instagram in die Schlagzeilen geraten. Auf der Social-Media-Plattform stritt sich die 36-Jährige mit einer anderen Nutzerin. Zuvor hatte Linton in einem Tweet veröffentlicht, was für exklusive Mode sie bei einem Auftritt an der Seite ihres Mannes in Kentucky getragen hatte ("#rolandmouret, #hermesscarf, #tomford and #valentino.").