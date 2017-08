Eine Million indische Bankangestellte streiken landesweit gegen Fusionen von staatlichen Banken

Quelle: Reuters Eine Million indische Bankangestellte streiken landesweit gegen Fusionen von staatlichen Banken

Rund eine Million Bankangestellte in Indien sind nach Gewerkschaftsangaben aus Protest gegen geplante Finanzreformen in den Streik getreten. Mitarbeiter von insgesamt 88 landesweiten und lokalen staatlichen sowie kleinen privaten Banken haben am Dienstag für einen Tag die Arbeit niedergelegt, sagte der Generalsekretär des Gewerkschaftsverbands All India Bank Employees, CH Venkatachalam.