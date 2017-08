Niederländische Pegida sperrt islamische Grundschule ab

Schüler einer islamischen Grundschule in der niederländischen Stadt Leiden sind am Montag aus den Sommerferien zurückgekehrt. Sie konnten jedoch nicht das Schulgebäude betreten, weil die antiislamische Gruppe Pegida das Tor abgesperrt hatte. Die Rechtsextremisten hatten es mit einem massiven Fahrradschloss verschlossen und veröffentlichten die Fotos der „Protestaktion“ in ihrem Twitter-Profil.