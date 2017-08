Britische Regierung will Bevölkerung durch Rabatte zu gesundem Lebensstil inspirieren

Quelle: www.globallookpress.com https://www.rt.com/viral/400432-pegida-dutch-islamic-primary-school/

Der britische nationale Gesundheitsdienst (NHS) hat Vorschläge veröffentlicht, die einen gesunden Lebensstil fördern sollen. So sollen Rabatte in Supermärkten angeboten werden für Menschen, die eine bestimmte Zahl an Schritten machen. Außerdem werden Rabatte für Fitnesszentren, für Sportwaren und Kochen-Workshops vorgesehen.