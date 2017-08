Italien versteckt nach Barcelona-Anschlag Sehenswürdigkeiten hinter Zäunen

Quelle: www.globallookpress.com Italien versteckt nach Barcelona-Anschlag Sehenswürdigkeiten hinter Zäunen

Orte in Italien, die besonderes Interesse für Touristen aus aller Welt darstellen, werden nach dem Terroranschlag in Barcelona mit Zäunen umgeben, berichtet die britische Zeitung Independent. Bald wird es einem schwer fallen, mit seinem Auto zu den Hauptsehenswürdigkeiten in Rom, Mailand, Bologna und anderen italienischen Städten zu gelangen.