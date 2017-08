Erste Kohlelieferung aus den USA in die Ukraine verschifft

Quelle: Sputnik Erste Kohlelieferung aus den USA in die Ukraine verschifft

Die US-amerikanische Bergbaufirma XCoal Energy and Resources aus dem Bundesstaat Pennsylvania hat die erste Lieferung von Kohle im Umfang von 85 Tonnen in die Ukraine versendet. Das teilte die Botschaft der Ukraine in den USA auf ihrer Facebook-Seite mit.