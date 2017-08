Johnson & Johnson soll krebskranker Frau 417 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen

Quelle: Reuters Johnson & Johnson soll krebskranker Frau 417 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen

Ein Gericht in Los Angeles hat entschieden, dass die Holding Johnson & Johnson einer an Krebs erkrankten Frau 417 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen soll. Die Summe ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press ein weltweiter Rekord. Die Klägerin hat behauptet, dass ihre Gesundheit infolge der Nutzung von J&J-Erzeugnissen wesentlich nachgelassen habe.